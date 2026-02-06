ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 6 лютого

2026-02-06 09:32

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.

    Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
    Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

    Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.  

На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.

subscriber subscriber

Еще по теме

Безпекова інструкція на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці - як не замерзнути

2026-02-06 14:46

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 6 лютого

2026-02-06 11:30

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 6 лютого

2026-02-06 10:28

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 лютого

2026-02-06 08:23

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги вартістю у €43 млн

2026-02-06 16:44

Безпекова інструкція на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці - як не замерзнути

2026-02-06 14:46

Рустем Умєров розкрив деталі мирних переговорів у Абу-Дабі

2026-02-06 13:35

Обережно! Протягом найближчих 48 годин можливий новий масований ракетно-дроновий удар

2026-02-06 12:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги вартістю у €43 млн 2026-02-06 16:44
Безпекова інструкція на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці - як не замерзнути 2026-02-06 14:46
Рустем Умєров розкрив деталі мирних переговорів у Абу-Дабі 2026-02-06 13:35
Обережно! Протягом найближчих 48 годин можливий новий масований ракетно-дроновий удар 2026-02-06 12:27