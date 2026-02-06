ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 6 лютого

2026-02-06 09:32

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.

На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.