ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 7 лютого

2026-02-07 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

    Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Черга 1.1:
з 00:00 до 01:00
з 04:30 до 11:30
з 13:30 до 22:00

Черга 1.2:
з 00:00 до 01:00
з 04:30 до 13:30
з 15:00 до 22:00

Черга 2.1:
з 00:00 до 03:00
з 04:30 до 11:30
з 15:00 до 24:00

Черга 2.2:
з 00:00 до 01:00
з 03:00 до 11:30
з 15:00 до 22:00

Черга 3.1:
з 00:00 до 04:30
з 06:30 до 15:00
з 18:30 до 24:00

Черга 3.2:
з 00:00 до 06:30
з 08:00 до 15:00
з 18:30 до 24:00

Черга 4.1:
з 00:00 до 04:30
з 08:00 до 17:00
з 18:30 до 24:00

Черга 4.2:
з 00:00 до 04:30
з 08:00 до 15:00
з 17:00 до 24:00

Черга 5.1:
з 00:00 до 08:00
з 11:30 до 18:30
з 20:30 до 24:00

Черга 5.2:
з 01:00 до 08:00
з 11:30 до 20:30
з 22:00 до 24:00

Черга 6.1:
з 01:00 до 08:00
з 10:00 до 18:30
з 22:00 до 24:00

Черга 6.2:
з 01:00 до 10:00
з 11:30 до 18:30
з 22:00 до 24:00


   

