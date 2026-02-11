Політика 20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

2026-02-11 14:47

Повна заборона морських сервісів для перевезення російської нафти: Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти росії.

+43 судна до списку "тіньового флоту" (всього — 640).

Обмеження на придбання танкерів, заборона сервісів для LNG-танкерів та криголамів.

Доповнення до заборони імпорту LNG (пакет №19, RepowerEU).

Санкції проти 20 регіональних банків рф.

Удари по криптовалютах, компаніях і платформах, що допомагають обходити санкції.

Обмеження для банків у третіх країнах, які сприяють нелегальній торгівлі з рф.

Нові експортні заборони (від гуми до тракторів і кібербезпеки).

Імпортні обмеження на метали, хімію та критичні мінерали.

Додаткові обмеження на товари для військового виробництва рф;

Квота на аміак.

Вперше активують Anti-circumvention tool — заборона експорту CNC-верстатів і радіообладнання до країн із високим ризиком реекспорту на рф.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю»

2026-01-23 14:39

Ціни на природний газ в Європі сягнули найвищого рівня за останні місяці та продовжують зростати

2026-01-17 14:40

Прем'єр Угорщини заявив про велику ймовірність війни в Європі у 2026 році

2025-12-26 13:32

Адміністрація Трампа пригрозила санкціями Міжнародному кримінальному суду у Гаазі

2025-12-13 16:47

Еще новости в разделе "Політика"

20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

2026-02-11 14:47

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

2026-02-09 13:35

Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона

2026-02-09 12:29

Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою

2026-02-03 13:31
Все статьи раздела "Політика"

Політика

20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів 2026-02-11 14:47
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні 2026-02-09 13:35
Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона 2026-02-09 12:29
Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою 2026-02-03 13:31