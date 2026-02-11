20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

Повна заборона морських сервісів для перевезення російської нафти: Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти росії.
+43 судна до списку "тіньового флоту" (всього — 640).
Обмеження на придбання танкерів, заборона сервісів для LNG-танкерів та криголамів.
Доповнення до заборони імпорту LNG (пакет №19, RepowerEU).
Санкції проти 20 регіональних банків рф.
Удари по криптовалютах, компаніях і платформах, що допомагають обходити санкції.
Обмеження для банків у третіх країнах, які сприяють нелегальній торгівлі з рф.
Нові експортні заборони (від гуми до тракторів і кібербезпеки).
Імпортні обмеження на метали, хімію та критичні мінерали.
Додаткові обмеження на товари для військового виробництва рф;
Квота на аміак.
Вперше активують Anti-circumvention tool — заборона експорту CNC-верстатів і радіообладнання до країн із високим ризиком реекспорту на рф.