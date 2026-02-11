Політика 20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

2026-02-11 14:47

Повна заборона морських сервісів для перевезення російської нафти: Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти росії.

+43 судна до списку "тіньового флоту" (всього — 640).

Обмеження на придбання танкерів, заборона сервісів для LNG-танкерів та криголамів.

Доповнення до заборони імпорту LNG (пакет №19, RepowerEU).

Санкції проти 20 регіональних банків рф.

Удари по криптовалютах, компаніях і платформах, що допомагають обходити санкції.

Обмеження для банків у третіх країнах, які сприяють нелегальній торгівлі з рф.

Нові експортні заборони (від гуми до тракторів і кібербезпеки).

Імпортні обмеження на метали, хімію та критичні мінерали.

Додаткові обмеження на товари для військового виробництва рф;

Квота на аміак.

Вперше активують Anti-circumvention tool — заборона експорту CNC-верстатів і радіообладнання до країн із високим ризиком реекспорту на рф.