Економіка Ціни на природний газ в Європі сягнули найвищого рівня за останні місяці та продовжують зростати

2026-01-17 14:40

Ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF за останні два місяці сягнули найвищого рівня. Про це повідомляє профільне видання ExPro, посилаючись на дані торгів.

ЗМІ зазначає, що після відкриття торгів на біржі ICE ф'ючерси на газ із постачанням у лютому дорожчали до 32,37 євро за МВт/год.

Ціни на природний газ у Європі зростають котрий день поспіль. У порівнянні з попереднім днем ціни зросли на 7%.

Газ у Європі дорожчає під впливом кількох факторів. Зокрема, холодна погода зберігається в більшій частині Європи. Вона сприяє зростання обсягів споживання газу.

Ріст споживання газу провокує більші відбори з підземних сховищ газу, де запаси на 12 млрд куб м менші, ніж торік. Сховища заповнені на 54% проти 66% минулого року.

Другою важливою причиною стало зростання цін на викиди CO2 – до 90 євро за МВт/год, який є максимумом за два з половиною роки. Такий ріст може вплинути на перехід від вугілля до природного газу для генерації електроенергії.

Перебої на французьких атомних електростанціях також збільшують попит на природний газ для генерації електроенергії.

Серед геополітичних факторів зберігається напруга навколо протестів у Ірані. Хоча експорт газу з Ірану обмежений (до Іраку та Туреччини), перебої можуть мати вплив на світовий ринок.