Світ Рада ЄС офіційно ухвалила перший загальноєвропейський список безпечних країн - надання притулку значно спроститься

2026-02-26 14:45

Рада ЄС офіційно ухвалила перший загальноєвропейський список безпечних країн походження, а також переглянула концепцію безпечних третіх країн. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Цей перший в історії спільний список безпечних країн походження ЄС та перегляд концепції безпечних третіх країн сприятимуть швидшим та послідовнішим процедурам надання притулку. Вони допомагають втіленню Пакту про міграцію та притулок і є конкретним кроком до його реалізації. Ми прагнемо його своєчасного виконання", - заявив заступник міністра з питань міграції та міжнародного захисту Республіки Кіпр Ніколас Іоаннідес, країна якого головує в Раді ЄС у першій половині 2026 року.

Ці два законодавчі акти спрямовані на подальшу гармонізацію та підвищення ефективності системи ЄС у сфері міграції та притулку.

Зазначається, що загальноєвропейський список безпечних країн походження допоможе державам-членам ефективніше розглядати заяви про міжнародний захист, подані громадянами цих країн. Водночас переглянута концепція безпечної третьої країни надасть державам-членам більше гнучкості у відхиленні заяв про надання притулку як неприйнятних.

До переліку безпечних країн походження на рівні ЄС включено Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Індію, Косово, Марокко та Туніс.

Країни-кандидати на вступ до ЄС також можуть вважатися безпечними країнами походження за умови відсутності міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту, застосування проти них обмежувальних заходів ЄС через порушення основних прав і свобод або якщо частка позитивних рішень щодо заяв їхніх громадян про міжнародний захист у державах-членах перевищує 20%.

Держави-члени все ще зможуть мати власні національні списки додаткових третіх країн, які вони вважають безпечними.

Концепція безпечних третіх країн дозволяє державам-членам ЄС відхиляти заяву про надання притулку як неприйнятну (без розгляду по суті), коли шукачі притулку могли б звернутися за міжнародним захистом та, якщо вони мають на це право, отримати його в країні, що не входить до ЄС, але вважається безпечною для них. Законодавство розширює та уточнює підстави для визнання заяв неприйнятними на основі цієї концепції.

Держави-члени можуть застосовувати цю концепцію у трьох випадках: якщо існує зв'язок між шукачем притулку та безпечною третьою країною (водночас зв'язок більше не буде обов'язковим критерієм для використання концепції безпечної третьої країни); якщо заявник прямував транзитом через безпечну країну до прибуття в ЄС; якщо існує угода чи домовленість з безпечною країною.

За винятком певних правил, які можуть бути внесені на ранній стадії, список безпечних країн походження та зміни до концепції безпечних третіх країн почнуть застосовуватися 12 червня 2026 року, одночасно з рештою Пакту про міграцію та притулок.