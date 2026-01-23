Політика В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю»

2026-01-23 14:39

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала митні погрози президента США Дональда Трампа «чудовим часом» для росії та Китаю. Про це вона написала на платформі X.

Раніше Трамп заявив, що Штати накладуть тарифи у 10% на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії. Ці мита діятимуть з 1 лютого, а з 1 червня вони зростуть до 25%. Водночас президент США додав, що його країна відкрита до переговорів із Данією та будь-якою з країн проти яких увели мита.

Каллас зазначила, що після заяви Трампа про підвищення тарифів проти низки європейських союзників «Китай та росія, мабуть, мабуть, гарно проводять час», бо саме вони «виграють» від розбіжностей між США та Євросоюзом.

«Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо розв'язати це питання всередині НАТО. Тарифи ризикують зробити Європу та Сполучені Штати біднішими та підірвати наше спільне процвітання», — заявила Каллас.

Вона також наголосила, що можна дозволити цій суперечці «відволікати нас від нашого основного завдання» — допомогти припинити війну росії проти України.

Низка європейських лідерів уже відреагували на митні погрози Трампа. Так, президент Франції Емманюель Макрон назвав митні погрози президента США Дональда Трампа «неприйнятними» й наголосив, що європейці в разі запровадження тарифів «дадуть на них відповідь».

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що Європа «не піддасться шантажу» й, що питання Данії та Гренландії розв’язують безпосередньо Данія і Гренландія. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав «абсолютно неправильним» застосування мит до європейців «за те, що вони прагнуть колективної безпеки союзників НАТО».