ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 9 лютого

2026-02-09 09:32

На Київщині ситуація залишається украй складною, світло дають лише на кілька годин на добу.

Протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Підгрупа 1.1 відключення:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00

Підгрупа 1.2 відключення:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00

Підгрупа 2.1 відключення:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00

Підгрупа 4.2 відключення:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00

Підгрупа 5.1 відключення:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00

Підгрупа 5.2 відключення:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00

Підгрупа 6.1 відключення:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00

Підгрупа 6.2 відключення:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00