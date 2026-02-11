ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 11 лютого

2026-02-11 08:25

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

11 лютого в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. На Одещині також тривають екстрені та аварійні вимкнення, потрібні для ремонтних робіт і відновлення мереж.