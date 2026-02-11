ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 лютого

2026-02-11 11:31

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

▪️1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

▪️1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

▪️2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

▪️2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

▪️3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

▪️3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

▪️4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

▪️4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

▪️5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

▪️5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

▪️6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

▪️6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00