ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 лютого

2026-02-11 11:31

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

▪️1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
▪️1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
▪️2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
▪️2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
▪️3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
▪️3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
▪️4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
▪️4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
▪️5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
▪️5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
▪️6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
▪️6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 лютого

2026-02-11 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 11 лютого

2026-02-11 09:32

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 11 лютого

2026-02-11 08:25

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 10 лютого

2026-02-10 11:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Українці накупили Ecoflow потужністю з цілий атомний реактор

2026-02-11 16:46

Програма СвітлоДІМ: Погоджені перші 12 заявок від співвласників будинків у Києві та області

2026-02-11 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 лютого

2026-02-11 11:31

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 лютого

2026-02-11 10:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Українці накупили Ecoflow потужністю з цілий атомний реактор 2026-02-11 16:46
Програма СвітлоДІМ: Погоджені перші 12 заявок від співвласників будинків у Києві та області 2026-02-11 12:29
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 лютого 2026-02-11 11:31
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 лютого 2026-02-11 10:28