ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 12 лютого

2026-02-12 08:26

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести більшу частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Черга 1.1:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00

Черга 1.2:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 14:00
• з 21:00 до 24:00

Черга 2.1:
• з 00:00 до 03:30
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00

Черга 2.2:
• з 00:00 до 03:30
• з 06:00 до 07:00
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00

Черга 3.1:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 21:00

Черга 3.2:
• з 03:30 до 07:00
• з 14:00 до 21:00

Черга 4.1:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 17:30

Черга 4.2:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 21:00

Черга 5.1:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 10:30
• з 17:30 до 24:00

Черга 5.2:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 21:00

Черга 6.1:
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 24:00

Черга 6.2:
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 24:00

