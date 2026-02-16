ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 16 лютого

2026-02-16 10:32

 Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В 10 областях України сьогодні зафіксовано нові знеструмлення - названо реальні причини

2026-02-16 16:44

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 лютого

2026-02-16 11:31

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 лютого

2026-02-16 09:30

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 16 лютого

2026-02-16 08:23

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В 10 областях України сьогодні зафіксовано нові знеструмлення - названо реальні причини

2026-02-16 16:44

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-02-16 14:42

Через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією запроваджено обмеження руху

2026-02-16 13:29

Кому з українців треба ТЕРМІНОВО ПОДАТИ ЗАЯВУ ДО ПФУ, аби не втратити пенсію

2026-02-16 12:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В 10 областях України сьогодні зафіксовано нові знеструмлення - названо реальні причини 2026-02-16 16:44
Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2026-02-16 14:42
Через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією запроваджено обмеження руху 2026-02-16 13:29
Кому з українців треба ТЕРМІНОВО ПОДАТИ ЗАЯВУ ДО ПФУ, аби не втратити пенсію 2026-02-16 12:27