ВІЙНА В Україні В 10 областях України сьогодні зафіксовано нові знеструмлення - названо реальні причини

2026-02-16 16:44

Внаслідок обстрілів рашистів та негоди в 10 областях зафіксовано нові знеструмлення. Про це повідомило Укренерго в понеділок, 16 лютого.

"Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів м. Одеса. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи", – вказано повідомленні.

Також через несприятливі погодні умови – пориви вітру, налипання мокрого снігу – на ранок повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях: Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

Сьогодні внаслідок попередніх масованих російських атак у більшості регіонів України обмежують потужність для промисловості і діють графіки погодинних відключень для населення. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

При цьому споживання електроенергії зросло на 10,8% в порівнянні з показниками попереднього робочого дня – у п’ятницю.

"Причина – скасування обмежень в окремих регіонах та зменшення їхнього обсягу у більшості областей", – розповіли енергетики.

Разом з тим необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Громадян просять обмежити користування потужними електроприладами. А за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.