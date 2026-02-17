ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 10:31

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Львів: Графік стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 12:28

Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого

2026-02-17 11:33

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 09:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 17 лютого

2026-02-17 08:24

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Львів: Графік стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 12:28

Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого

2026-02-17 11:33

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 10:31

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 09:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Львів: Графік стабілізаційних відключень світла на 17 лютого 2026-02-17 12:28
Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого 2026-02-17 11:33
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 17 лютого 2026-02-17 10:31
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого 2026-02-17 09:29