ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 09:29

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

1.1 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;

1.2 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;

2.1 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;

2.2 00:00-01:00, 04:30-11:00, 15:00-22:00;

3.1 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-21:00;

3.2 00:00-04:30, 08:00-11:30, 18:30-21:00;

4.1 08:00-15:00, 18:30-24:00;

4.2 08:00-15:00, 18:30-24:00;

5.1 01:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00;

5.2 01:00-08:00, 11:30-15:00, 16:00-18:30, 22:00-24:00;

6.1 01:00-04:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00;

6.2 01:00-04:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00.