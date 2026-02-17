Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
1.1 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;
1.2 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;
2.1 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;
2.2 00:00-01:00, 04:30-11:00, 15:00-22:00;
3.1 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-21:00;
3.2 00:00-04:30, 08:00-11:30, 18:30-21:00;
4.1 08:00-15:00, 18:30-24:00;
4.2 08:00-15:00, 18:30-24:00;
5.1 01:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00;
5.2 01:00-08:00, 11:30-15:00, 16:00-18:30, 22:00-24:00;
6.1 01:00-04:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00;
6.2 01:00-04:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00.