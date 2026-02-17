ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого

2026-02-17 11:33

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.

Черга 1.1 відключення
06:30-13:30
17:00-20:30

Черга 1.2 відключення
06:30-13:30
17:00-20:30

Черга 2.1 відключення
06:30-10:00
17:00-22:00

Черга 2.2 відключення
06:30-10:00
17:00-20:30

Черга 3.1 відключення
00:00-03:00
10:00-13:30
20:30-24:00

Черга 3.2 відключення
00:00-03:00
10:00-13:30
20:30-24:00

Черга 4.1 відключення
00:00-03:00
10:00-17:00
20:30-24:00

Черга 4.2 відключення
00:00-03:00
10:00-17:00
20:30-24:00

Черга 5.1 відключення
03:00-06:30
08:00-10:00
13:30-17:00

Черга 5.2 відключення
03:00-06:30
08:00-10:00
13:30-17:00

Черга 6.1 відключення
03:00-06:30
13:30-20:30

Черга 6.2 відключення
03:00-06:30
13:30-20:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Львів: Графік стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 12:28

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 10:31

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 09:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 17 лютого

2026-02-17 08:24

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Львів: Графік стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 12:28

Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого

2026-02-17 11:33

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 10:31

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого

2026-02-17 09:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Львів: Графік стабілізаційних відключень світла на 17 лютого 2026-02-17 12:28
Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого 2026-02-17 11:33
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 17 лютого 2026-02-17 10:31
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 17 лютого 2026-02-17 09:29