ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на17 лютого

2026-02-17 11:33

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.

Черга 1.1 відключення

06:30-13:30

17:00-20:30

Черга 1.2 відключення

06:30-13:30

17:00-20:30

Черга 2.1 відключення

06:30-10:00

17:00-22:00

Черга 2.2 відключення

06:30-10:00

17:00-20:30

Черга 3.1 відключення

00:00-03:00

10:00-13:30

20:30-24:00

Черга 3.2 відключення

00:00-03:00

10:00-13:30

20:30-24:00

Черга 4.1 відключення

00:00-03:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Черга 4.2 відключення

00:00-03:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Черга 5.1 відключення

03:00-06:30

08:00-10:00

13:30-17:00

Черга 5.2 відключення

03:00-06:30

08:00-10:00

13:30-17:00

Черга 6.1 відключення

03:00-06:30

13:30-20:30

Черга 6.2 відключення

03:00-06:30

13:30-20:00