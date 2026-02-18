На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.
Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Черга 1.1
з 03:00 до 10:00
з 13:30 до 17:00
Черга 1.2
з 03:00 до 06:30
з 13:30 до 17:00
Черга 2.1
з 03:00 до 06:30
з 08:00 до 10:00
з 13:30 до 20:30
Черга 2.2
з 03:00 до 06:30
з 13:30 до 20:30
Черга 3.1
з 06:30 до 13:30
з 17:00 до 20:30
Черга 3.2
з 06:30 до 13:30
з 17:00 до 20:30
Черга 4.1
з 06:30 до 10:00
з 17:00 до 22:00
Черга 4.2
з 06:30 до 10:00
з 17:00 до 24:00
Черга 5.1
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 17:00
з 20:30 до 24:00
Черга 5.2
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 17:00
з 20:30 до 24:00
Черга 6.1
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 13:30
з 20:30 до 24:00
Черга 6.2
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 13:30
з 20:30 до 24:00