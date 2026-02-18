ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 18 лютого

2026-02-18 09:30

 На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

    Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Черга 1.1

 з 03:00 до 10:00

 з 13:30 до 17:00

 Черга 1.2

 з 03:00 до 06:30

 з 13:30 до 17:00

Черга 2.1

 з 03:00 до 06:30

 з 08:00 до 10:00

 з 13:30 до 20:30

 Черга 2.2

 з 03:00 до 06:30

 з 13:30 до 20:30

 Черга 3.1

 з 06:30 до 13:30

 з 17:00 до 20:30

 Черга 3.2

 з 06:30 до 13:30

 з 17:00 до 20:30

 Черга 4.1

 з 06:30 до 10:00

 з 17:00 до 22:00

 Черга 4.2

 з 06:30 до 10:00

 з 17:00 до 24:00

 Черга 5.1

 з 00:00 до 03:00

 з 10:00 до 17:00

 з 20:30 до 24:00

 Черга 5.2

 з 00:00 до 03:00

 з 10:00 до 17:00

 з 20:30 до 24:00

 Черга 6.1

 з 00:00 до 03:00

 з 10:00 до 13:30

 з 20:30 до 24:00

 Черга 6.2

 з 00:00 до 03:00

 з 10:00 до 13:30

 з 20:30 до 24:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 лютого

2026-02-18 12:29

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 18 лютого

2026-02-18 11:34

Львів: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 18 лютого

2026-02-18 10:32

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 18 лютого

2026-02-18 08:25

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

У Львові затримали митника, який за 15 тисяч доларів переправляв ухилянтів і дезертирів за кордон

2026-02-18 14:44

Гендиректор Укрпошти дав роз’яснення щодо спірного питання з бронювання співробітників

2026-02-18 13:31

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 лютого

2026-02-18 12:29

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 18 лютого

2026-02-18 11:34
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

У Львові затримали митника, який за 15 тисяч доларів переправляв ухилянтів і дезертирів за кордон 2026-02-18 14:44
Гендиректор Укрпошти дав роз’яснення щодо спірного питання з бронювання співробітників 2026-02-18 13:31
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 лютого 2026-02-18 12:29
Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 18 лютого 2026-02-18 11:34