ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 лютого

2026-02-18 12:29

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

   Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

 Черга 1.1
01:30-08:00
12:00-19:00
22:30-24:00

 Черга 1.2
01:30-08:00
12:00-19:00
22:30-24:00

 Черга 2.1
01:30-08:00
12:00-19:00
22:30-24:00

 Черга 2.2
01:30-08:00
12:00-19:00
22:30-24:00

 Черга 3.1
05:00-12:00
16:00-22:30

 Черга 3.2
05:00-12:00
16:00-22:30

 Черга 4.1
00:00-01:30
08:00-12:00
16:00-22:30

 Черга 4.2
00:00-01:30
08:00-12:00
16:00-22:30

 Черга 5.1
00:00-05:00
08:00-11:00
19:00-24:00

 Черга 5.2
00:00-05:00
08:00-16:00
19:00-24:00

 Черга 6.1
00:00-01:30
08:00-16:00
19:00-21:00

 Черга 6.2
00:00-01:30
08:00-16:00
19:00-21:00

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

