ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 лютого

2026-02-18 12:29

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Черга 1.1

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Черга 1.2

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Черга 2.1

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Черга 2.2

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Черга 3.1

05:00-12:00

16:00-22:30

Черга 3.2

05:00-12:00

16:00-22:30

Черга 4.1

00:00-01:30

08:00-12:00

16:00-22:30

Черга 4.2

00:00-01:30

08:00-12:00

16:00-22:30

Черга 5.1

00:00-05:00

08:00-11:00

19:00-24:00

Черга 5.2

00:00-05:00

08:00-16:00

19:00-24:00

Черга 6.1

00:00-01:30

08:00-16:00

19:00-21:00

Черга 6.2

00:00-01:30

08:00-16:00

19:00-21:00

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!