Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 18 лютого

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
Черга 1.1 відключення
06:30-13:30
17:00-20:30
Черга 1.2 відключення
06:30-13:30
17:00-20:30
Черга 2.1 відключення
06:30-10:00
17:00-22:00
Черга 2.2 відключення
06:30-10:00
17:00-20:30
Черга 3.1 відключення
10:00-13:30
20:30-24:00
Черга 3.2 відключення
10:00-13:30
20:30-24:00
Черга 4.1 відключення
10:00-17:00
20:30-24:00
Черга 4.2 відключення
10:00-17:00
20:30-24:00
Черга 5.1 відключення
08:00-10:00
13:30-17:00
Черга 5.2 відключення
08:00-10:00
13:30-17:00
Черга 6.1 відключення
03:00-06:30
13:30-20:30
Черга 6.2 відключення
03:00-06:30
13:30-20:00