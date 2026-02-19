В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.
Група 1.1
00:00 - 02:00 / 09:00 - 16:00 / 19:30 - 24:00
Група 1.2
00:00 - 02:00 / 09:00 - 16:00 / 19:30 - 24:00
Група 2.1
00:00 - 05:30 / 09:00 - 16:00 / 19:30 - 23:00
Група 2.2
00:00 - 05:30 / 09:00 - 12:30 / 19:30 - 23:00
Група 3.1
02:00 - 05:30 / 08:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00
Група 3.2
02:00 - 05:30 / 08:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00
Група 4.1
02:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00
Група 4.2
02:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00
Група 5.1
05:30 - 12:30 / 16:00 - 23:00
Група 5.2
05:30 - 12:30 / 16:00 - 23:00
Група 6.1
00:00 - 02:00 / 05:30 - 12:30 / 16:00 - 21:00
Група 6.2
00:00 - 02:00 / 05:30 - 11:00 / 16:00 - 21:00