ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 19 лютого

2026-02-19 08:26

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Група 1.1

00:00 - 02:00 / 09:00 - 16:00 / 19:30 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 1.2

00:00 - 02:00 / 09:00 - 16:00 / 19:30 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 2.1

00:00 - 05:30 / 09:00 - 16:00 / 19:30 - 23:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 2.2

00:00 - 05:30 / 09:00 - 12:30 / 19:30 - 23:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 3.1

02:00 - 05:30 / 08:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 3.2

02:00 - 05:30 / 08:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 4.1

02:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 4.2

02:00 - 09:00 / 12:30 - 19:30 / 23:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 5.1

05:30 - 12:30 / 16:00 - 23:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 5.2

05:30 - 12:30 / 16:00 - 23:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 6.1

00:00 - 02:00 / 05:30 - 12:30 / 16:00 - 21:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 6.2

00:00 - 02:00 / 05:30 - 11:00 / 16:00 - 21:00