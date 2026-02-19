ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 19 лютого

2026-02-19 09:31

    На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

    Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Підгрупа 1.1 (13г 30хв)

 з 00:00 до 03:30

 з 10:30 до 17:30

 з 21:00 до 24:00

 Підгрупа 1.2 (13г 30хв)

 з 00:00 до 03:30

 з 10:30 до 17:30

 з 21:00 до 24:00

 Підгрупа 2.1 (13г 30хв)

 з 00:00 до 03:30

 з 10:30 до 17:30

 з 21:00 до 24:00

 Підгрупа 2.2 (13г 30хв)

з 00:00 до 07:00

 з 10:30 до 14:00

 з 21:00 до 24:00

 Підгрупа 3.1 (13г)

 з 03:30 до 07:00

 з 08:00 до 10:30

 з 14:00 до 21:00

 Підгрупа 3.2 (10г 30хв)

 з 03:30 до 07:00

 з 14:00 до 21:00

 Підгрупа 4.1 (14г)

 з 03:30 до 10:30

 з 14:00 до 21:00

 Підгрупа 4.2 (9г 30хв)

 з 03:30 до 07:00

 з 08:00 до 10:30

 з 14:00 до 17:30

 Підгрупа 5.1 (11г 30хв)

 з 07:00 до 14:00

 з 17:30 до 22:00

 Підгрупа 5.2 (13г 30хв)

 з 00:00 до 03:30

 з 07:00 до 10:30

 з 17:30 до 24:00

 Підгрупа 6.1 (13г 30хв)

 з 07:00 до 14:00

 з 17:30 до 24:00

 Підгрупа 6.2 (10г 30хв)

 з 07:00 до 14:00

 з 17:30 до 21:00

