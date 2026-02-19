ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 19 лютого 2026-02-19 09:31 На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла. Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла. Підгрупа 1.1 (13г 30хв) з 00:00 до 03:30 з 10:30 до 17:30 з 21:00 до 24:00 Підгрупа 1.2 (13г 30хв) з 00:00 до 03:30 з 10:30 до 17:30 з 21:00 до 24:00 Підгрупа 2.1 (13г 30хв) з 00:00 до 03:30 з 10:30 до 17:30 з 21:00 до 24:00 Підгрупа 2.2 (13г 30хв) з 00:00 до 07:00 з 10:30 до 14:00 з 21:00 до 24:00 Підгрупа 3.1 (13г) з 03:30 до 07:00 з 08:00 до 10:30 з 14:00 до 21:00 Підгрупа 3.2 (10г 30хв) з 03:30 до 07:00 з 14:00 до 21:00 Підгрупа 4.1 (14г) з 03:30 до 10:30 з 14:00 до 21:00 Підгрупа 4.2 (9г 30хв) з 03:30 до 07:00 з 08:00 до 10:30 з 14:00 до 17:30 Підгрупа 5.1 (11г 30хв) з 07:00 до 14:00 з 17:30 до 22:00 Підгрупа 5.2 (13г 30хв) з 00:00 до 03:30 з 07:00 до 10:30 з 17:30 до 24:00 Підгрупа 6.1 (13г 30хв) з 07:00 до 14:00 з 17:30 до 24:00 Підгрупа 6.2 (10г 30хв) з 07:00 до 14:00 з 17:30 до 21:00

