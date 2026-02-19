ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на 19 лютого

2026-02-19 11:33

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

В усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.

На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.

Черга 1.1 відключення

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

Черга 1.2 відключення

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

Черга 2.1 відключення

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

Черга 2.2 відключення

00:30-04:00

11:00-14:30

21:30-24:00

Черга 3.1 відключення

04:00-08:00

14:30-21:30

Черга 3.2 відключення

04:00-11:00

14:30-21:30

Черга 4.1 відключення

04:00-11:00

14:30-18:00

Черга 4.2 відключення

04:00-11:00

14:30-20:00

Черга 5.1 відключення

00:00-00:30

08:00-14:30

18:00-21:30

Черга 5.2 відключення

00:00-00:30

08:00-14:30

18:00-21:30

Черга 6.1 відключення

00:00-00:30

08:00-14:30

18:00-22:00

Черга 6.2 відключення

00:00-00:30

08:00-11:00

18:00-24:00