Одеська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на 19 лютого

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
В усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.
На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.
Черга 1.1 відключення
00:30-04:00
11:00-18:00
21:30-24:00
Черга 1.2 відключення
00:30-04:00
11:00-18:00
21:30-24:00
Черга 2.1 відключення
00:30-04:00
11:00-18:00
21:30-24:00
Черга 2.2 відключення
00:30-04:00
11:00-14:30
21:30-24:00
Черга 3.1 відключення
04:00-08:00
14:30-21:30
Черга 3.2 відключення
04:00-11:00
14:30-21:30
Черга 4.1 відключення
04:00-11:00
14:30-18:00
Черга 4.2 відключення
04:00-11:00
14:30-20:00
Черга 5.1 відключення
00:00-00:30
08:00-14:30
18:00-21:30
Черга 5.2 відключення
00:00-00:30
08:00-14:30
18:00-21:30
Черга 6.1 відключення
00:00-00:30
08:00-14:30
18:00-22:00
Черга 6.2 відключення
00:00-00:30
08:00-11:00
18:00-24:00