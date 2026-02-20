На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Підгрупа 1.1 [11г]
00:00–00:30
07:30–14:30
18:00–21:30
Підгрупа 1.2 [11г 30хв]
00:00–00:30
07:30–14:30
18:00–22:00
Підгрупа 2.1 [13г 30хв]
00:00–00:30
07:30–14:30
18:00–24:00
Підгрупа 2.2 [13г 30хв]
00:00–04:00
07:30–11:00
18:00–24:00
Підгрупа 3.1 [13г]
00:30–04:00
11:00–18:00
21:30–24:00
Підгрупа 3.2 [13г]
00:30–04:00
11:00–18:00
21:30–24:00
Підгрупа 4.1 [13г]
00:30–07:30
11:00–14:30
21:30–24:00
Підгрупа 4.2 [13г]
00:30–04:00
11:00–18:00
21:30–24:00
Підгрупа 5.1 [10г 30хв]
04:00–07:30
14:30–21:30
Підгрупа 5.2 [14г]
04:00–11:00
14:30–21:30
Підгрупа 6.1 [10г 30хв]
00:00–00:30
04:00–07:30
08:00–11:00
14:30–18:00
Підгрупа 6.2 [13г 30хв]
04:00–07:30
08:00–11:00
14:30–21:30