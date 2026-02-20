ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 20 лютого

2026-02-20 08:27

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Підгрупа 1.1 [11г]

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–21:30

Підгрупа 1.2 [11г 30хв]

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–22:00

Підгрупа 2.1 [13г 30хв]

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–24:00

Підгрупа 2.2 [13г 30хв]

00:00–04:00

07:30–11:00

18:00–24:00

Підгрупа 3.1 [13г]

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

Підгрупа 3.2 [13г]

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

Підгрупа 4.1 [13г]

00:30–07:30

11:00–14:30

21:30–24:00

Підгрупа 4.2 [13г]

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

Підгрупа 5.1 [10г 30хв]

04:00–07:30

14:30–21:30

Підгрупа 5.2 [14г]

04:00–11:00

14:30–21:30

Підгрупа 6.1 [10г 30хв]

00:00–00:30

04:00–07:30

08:00–11:00

14:30–18:00

Підгрупа 6.2 [13г 30хв]

04:00–07:30

08:00–11:00

14:30–21:30