В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Група 1.1
00:00 - 02:30 / 06:00 - 11:00 / 16:30 - 21:00
Група 1.2
00:00 - 02:30 / 06:00 - 13:00 / 16:30 - 21:00
Група 2.1
06:00 - 13:00 / 16:00 - 23:30
Група 2.2
06:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30
Група 3.1
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
Група 3.2
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
Група 4.1
00:00 - 06:00 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 23:30
Група 4.2
00:00 - 06:00 / 09:30 - 14:00 / 20:00 - 23:30
Група 5.1
02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Група 5.2
02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 14:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Група 6.1
02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Група 6.2
02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
ПАВЛОГРАД
ГПВ для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 20 ЛЮТОГО:
1 черга:
2 черга: