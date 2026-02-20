ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 20 лютого

2026-02-20 09:32

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Група 1.1
00:00 - 02:30 / 06:00 - 11:00 / 16:30 - 21:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 1.2
00:00 - 02:30 / 06:00 - 13:00 / 16:30 - 21:00
━━━━━━━━━━━━━━
Група 2.1
06:00 - 13:00 / 16:00 - 23:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 2.2
06:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 3.1
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 3.2
00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 4.1
00:00 - 06:00 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 23:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 4.2
00:00 - 06:00 / 09:30 - 14:00 / 20:00 - 23:30
━━━━━━━━━━━━━━
Група 5.1
02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 5.2
02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 14:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 6.1
02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
Група 6.2
02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00

 

ПАВЛОГРАД

ГПВ для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 20 ЛЮТОГО:

 1 черга:

  •  00:00 - 05:00;
  •  10:00 - 15:00;
  •  20:00 - 24:00.

 2 черга:

  •  05:00 - 10:00;
  •  15:00 - 20:00.
subscriber subscriber

Еще по теме

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 20 лютого

2026-02-20 12:30

Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 20 лютого

2026-02-20 11:34

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 20 лютого

2026-02-20 10:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 20 лютого

2026-02-20 08:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Ворог сьогодні вночі може здійснити масовану ракетно-дронову атаку по Київщині

2026-02-20 14:46

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 20 лютого

2026-02-20 12:30

Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 20 лютого

2026-02-20 11:34

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 20 лютого

2026-02-20 10:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Ворог сьогодні вночі може здійснити масовану ракетно-дронову атаку по Київщині 2026-02-20 14:46
Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 20 лютого 2026-02-20 12:30
Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 20 лютого 2026-02-20 11:34
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 20 лютого 2026-02-20 10:29