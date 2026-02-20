ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 20 лютого

2026-02-20 10:29

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.