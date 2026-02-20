ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 20 лютого

2026-02-20 12:30

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. В деяких районах та області тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. 

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Черга 1.1 відключення
00:00-01:00
08:00-15:00
18:30-22:00

️Черга 1.2 відключення
00:00-01:00
08:00-15:00
18:30-22:00

️Черга 2.1 відключення
00:00-01:00
08:00-15:00
18:30-22:00

️Черга 2.2 відключення
00:00-01:00
08:00-11:30
18:30-24:00

️Черга 3.1 відключення
01:00-04:30
11:30-18:30
22:00-24:00

️Черга 3.2 відключення
01:00-04:30
11:30-15:00
22:00-24:00

️Черга 4.1 відключення
01:00-04:30
11:30-18:30
22:00-24:00

️Черга 4.2 відключення
01:00-04:30
11:30-18:30
22:00-24:00

️Черга 5.1 відключення
04:30-11:30
15:00-20:00

️Черга 5.2 відключення
04:30-11:30
15:00-18:30

️Черга 6.1 відключення
04:30-08:00
11:00-11:30
15:00-22:00

️Черга 6.2 відключення
04:30-08:00
15:00-22:00

