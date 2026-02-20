Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 20 лютого

Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.
В столиці ситуація залишається украй складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг відключень.
Киянам знову доведеться провести більшу частину доби без світла.
20 лютого задіяно тимчасові графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59.
Група 1: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 2: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 3: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30
Група 4: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 5: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 6: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 7: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 8: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 9: 04:00-07:30, 13:00-19:00
Група 10: 04:30-09:30, 13:30-20:00
Група 11: 05:30-11:00, 14:30-20:30
Група 12: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 13: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 14: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 15: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30
Група 16: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 17: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 18: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 19: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 20: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 21: 04:00-07:30, 13:00-19:00
Група 22: 04:30-09:30, 13:30-20:00
Група 23: 05:30-11:00, 14:30-20:30
Група 24: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 25: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 26: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 27: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30
Група 28: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 29: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 30: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 31: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 32: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 33: 04:00-07:30, 13:00-19:00
Група 34: 04:30-09:30, 13:30-20:00
Група 35: 05:30-11:00, 14:30-20:30
Група 36: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 37: 07:00-12:30, 15:00-22:30
Група 38: 07:30-13:00, 16:00-23:00
Група 39: 08:00-14:00, 17:00-23:30
Група 40: 08:30-15:00, 18:00-24:00
Група 41: 09:00-16:00, 18:30-24:00
Група 42: 09:30-17:00, 19:30-24:00
Група 43: 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 44: 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 45: 11:30-19:30, 23:00-24:00
Група 46: 07:00-09:30, 12:30-20:30
Група 47: 07:00-11:00, 13:00-21:00
Група 48: 07:00-11:30, 14:00-21:30
Група 49: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 50: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 51: 08:00-14:30, 18:00-24:00
Група 52: 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 53: 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 54: 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 55: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 56: 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 57: 13:00-19:00
Група 58: 07:00-09:30, 13:30-20:00
Група 59: 07:00-11:00, 14:30-20:30
Група 60: 07:00-11:30, 15:00-21:30