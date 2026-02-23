Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 23 лютого

Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.
В столиці ситуація залишається складною, знову будуть діяти тимчасові графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
Група 1: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 2: 06:30-11:30, 15:00-21:30
Група 3: 07:30-12:30, 16:00-22:00
Група 4: 00:00-00:30, 08:00-13:00, 16:30-22:30
Група 5: 00:00-01:30, 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 6: 00:00-02:30, 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 7: 00:30-04:30, 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 8: 01:30-05:00, 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 9: 02:30-06:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 10: 04:30-08:00, 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 11: 05:00-08:30, 12:30-19:30
Група 12: 05:30-09:00, 13:00-20:00
Група 37: 07:00-11:00, 14:30-21:00
Група 38: 07:00-11:30, 15:00-21:30
Група 39: 07:00-12:30, 16:00-22:00
Група 40: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 41: 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 42: 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 43: 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 44: 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 45: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 46: 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 47: 07:00-08:30, 12:30-19:30
Група 48: 07:00-09:00, 13:00-20:00
Група 49: 07:00-11:00, 14:30-21:00
Група 50: 07:00-11:30, 15:00-21:30
Група 51: 07:00-12:30, 16:00-22:00
Група 52: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 53: 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 54: 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 55: 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 56: 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 57: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 58: 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 59: 07:00-08:30, 12:30-19:30
Група 60: 07:00-09:00, 13:00-20:00