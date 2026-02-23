ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 23 лютого

2026-02-23 09:31

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.



1.1

08:00 - 11:00 / 18:00 - 24:00

1.2

00:00 - 00:30 / 07:30 - 11:00 / 18:00 - 24:00

2.1

00:00 - 00:30 / 08:00 - 14:30 / 18:00 - 21:30

2.2

00:00 - 00:30 / 07:30 - 14:30 / 18:00 - 22:00

3.1 та 3.2

00:30 - 04:00 / 11:00 - 18:00 / 21:30 - 24:00

4.1

00:30 - 04:00 / 06:00 - 07:30 / 11:00 - 14:30 / 21:30 - 24:00

4.2

11:00 - 18:00 / 21:30 - 24:00

5.1

06:00 - 11:00 / 15:00 - 21:30

5.2

04:00 - 11:00 / 14:30 - 18:00

6.1

04:00 - 11:00 / 14:30 - 21:30

6.2

04:00 - 07:30 / 14:30 - 21:30

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням "Укренерго", графік може змінюватися!