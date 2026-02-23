ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 23 лютого

2026-02-23 09:31

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.
    Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.


1.1
08:00 - 11:00 / 18:00 - 24:00
1.2
00:00 - 00:30 / 07:30 - 11:00 / 18:00 - 24:00
2.1
00:00 - 00:30 / 08:00 - 14:30 / 18:00 - 21:30
2.2
00:00 - 00:30 / 07:30 - 14:30 / 18:00 - 22:00
3.1 та 3.2
00:30 - 04:00 / 11:00 - 18:00 / 21:30 - 24:00
4.1
00:30 - 04:00 / 06:00 - 07:30 / 11:00 - 14:30 / 21:30 - 24:00
4.2
11:00 - 18:00 / 21:30 - 24:00
5.1
06:00 - 11:00 / 15:00 - 21:30
5.2
04:00 - 11:00 / 14:30 - 18:00
6.1
04:00 - 11:00 / 14:30 - 21:30
6.2
04:00 - 07:30 / 14:30 - 21:30

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням  "Укренерго", графік може змінюватися!

