ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 23 лютого

2026-02-23 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Підгрупа 1.1 [12г 30хв]

00:00–02:00

09:00–16:00

19:30–23:00

Підгрупа 1.2 [10г 30хв]

09:00–16:00

19:30–23:00

Підгрупа 2.1 [9г]

00:00–02:00

09:00–12:30

19:30–23:00

Підгрупа 2.2 [11г]

00:00–02:00

09:00–12:30

15:00–16:00

19:30–24:00

Підгрупа 3.1 [11г 30хв]

02:00–05:30

12:30–19:30

23:00–24:00

Підгрупа 3.2 [12г 30хв]

02:00–05:30

08:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Підгрупа 4.1 [7г 30хв]

06:00–09:00

12:30–16:00

23:00–24:00

Підгрупа 4.2 [12г 30хв]

02:00–05:30

08:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Підгрупа 5.1 [10г 30хв]

05:30–12:30

16:00–19:30

Підгрупа 5.2 [9г 30хв]

05:30–11:00

16:00–20:00

Підгрупа 6.1 [10г]

06:00–09:00

16:00–23:00

Підгрупа 6.2 [11г]

05:30–12:30

16:00–20:00