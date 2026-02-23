Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 23 лютого

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.