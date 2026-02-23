ВІЙНА В Україні Одеська область: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 23 лютого

2026-02-23 11:33

 Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. 

    Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

    Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

    Сьогодні в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.  

Черга 1.1
09:30-13:00
Черга 1.2
20:00-23:30

Черга 2.1
09:30-13:00
Черга 2.2
09:30-11:00

Черга 3.1
15:00-16:30
Черга 3.2
23:30-24:00

Черга 4.1
13:00-16:30
Черга 4.2
13:00-16:30

Черга 5.1
08:00-09:30
16:30-20:00

Черга 5.2
08:00-09:30
16:30-20:00

Черга 6.1 відключення не заплановані

Черга 6.2
08:00-09:30
16:30-20:00

 

