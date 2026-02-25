Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.
В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно багато черг відключень.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Група 1: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 2: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 3: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 4: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 5: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 6: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Група 7: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Група 8: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Група 9: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 10: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 11: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 12: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 13: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 14: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 15: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 16: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 17: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 18: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Група 19: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Група 20: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Група 21: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 22: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 23: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 24: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 25: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 26: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 27: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 28: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 29: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 30: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Група 31: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Група 32: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Група 33: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 34: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 35: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 36: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 37: 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 38: 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 39: 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 40: 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 41: 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 42: 07:00-09:00, 13:00-18:30
Група 43: 07:00-10:00, 15:30-20:00
Група 44: 07:00-10:30, 16:00-20:30
Група 45: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 46: 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 47: 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 48: 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 49: 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 50: 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 51: 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 52: 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 53: 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 54: 07:00-09:00, 13:00-18:30
Група 55: 07:00-10:00, 15:30-20:00
Група 56: 07:00-10:30, 16:00-20:30
Група 57: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 58: 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 59: 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 60: 09:00-13:00, 18:30-23:00