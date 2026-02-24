Одеса та Одеська область: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 24 лютого

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ
Черга 1.1
09:30-13:00
Черга 1.2
20:00-23:30
Черга 2.1
09:30-13:00
Черга 2.2
09:30-11:00
Черга 3.1
15:00-16:30
Черга 3.2
23:30-24:00
Черга 4.1
13:00-16:30
Черга 4.2
13:00-16:30
Черга 5.1
08:00-09:30
16:30-20:00
Черга 5.2
08:00-09:30
16:30-20:00
Черга 6.1 відключення не заплановані
Черга 6.2
08:00-09:30
16:30-20:00
Нагадуємо, що в Одесі та деяких районних центрах області досі діють екстрені відключення.
У Київському районі Одеси без електропостачання залишаються 18 тисяч родин після атаки на енергетичний об’єкт 16 лютого.
Загалом енергетики вже відновили світло для понад 80 тисяч осель.