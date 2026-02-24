ВІЙНА В Україні Одеса та Одеська область: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 24 лютого

2026-02-24 12:28

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ

Черга 1.1

09:30-13:00

Черга 1.2

20:00-23:30

Черга 2.1

09:30-13:00

Черга 2.2

09:30-11:00

Черга 3.1

15:00-16:30

Черга 3.2

23:30-24:00

Черга 4.1

13:00-16:30

Черга 4.2

13:00-16:30

Черга 5.1

08:00-09:30

16:30-20:00

Черга 5.2

08:00-09:30

16:30-20:00

Черга 6.1 відключення не заплановані

Черга 6.2

08:00-09:30

16:30-20:00

Нагадуємо, що в Одесі та деяких районних центрах області досі діють екстрені відключення.

У Київському районі Одеси без електропостачання залишаються 18 тисяч родин після атаки на енергетичний об’єкт 16 лютого.

Загалом енергетики вже відновили світло для понад 80 тисяч осель.