ВІЙНА В Україні Одеса та Одеська область: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 24 лютого

2026-02-24 12:28

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. 

    Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

    ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ 

Черга 1.1
09:30-13:00

Черга 1.2
20:00-23:30

Черга 2.1
09:30-13:00

Черга 2.2
09:30-11:00

Черга 3.1
15:00-16:30

Черга 3.2
23:30-24:00

Черга 4.1
13:00-16:30

Черга 4.2
13:00-16:30

Черга 5.1
08:00-09:30
16:30-20:00

Черга 5.2
08:00-09:30
16:30-20:00

Черга 6.1 відключення не заплановані

Черга 6.2
08:00-09:30
16:30-20:00

Нагадуємо, що в Одесі та деяких районних центрах області досі діють екстрені відключення.

У Київському районі Одеси без електропостачання залишаються 18 тисяч родин після атаки на енергетичний об’єкт 16 лютого.

Загалом енергетики вже відновили світло для понад 80 тисяч осель.

