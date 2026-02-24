ВІЙНА В Україні Київщина: чотири роки повномасштабної війни

2026-02-24 16:46

З 24.02.2022 на території Київщини розпочато розслідування 20 359 кримінальних правопорушень у межах 4 528 кримінальних проваджень, кваліфікованих за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

За результатами розслідування воєнних злочинів повідомлено про підозру 152 окупантам рф.

Стосовно 109 осіб обвинувальні акти скеровано до суду.

22 росіянина вже засуджено.

Російські військові знищили або пошкодили 20 504 об’єкти цивільної інфраструктури, з них:

• 19 993 житлових будинки;

• 221 навчальний заклад;

• 24 медичні заклади;

• 7 об’єктів культури;

• 10 релігійних споруд;

• 269 мереж життєзабезпечення (газопроводи, водопроводи, електромережі).

Кожна цифра - це не статистика. Це зруйновані домівки, знищені лікарні та школи, зламані долі людей.