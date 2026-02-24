ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 24 лютого

2026-02-24 11:33

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Графік:

Підгрупа 1.1 [10г 30хв]
06:00–13:00
16:30–20:00

 Підгрупа 1.2 [10г 30хв]
06:00–13:00
16:30–20:00

 Підгрупа 2.1 [7г]
06:00–09:30
16:30–20:00

Підгрупа 2.2 [10г 30хв]

06:00–09:30
16:30–23:30

Підгрупа 3.1 [9г 30хв]
00:00–02:30
09:30–13:00
20:00–23:30

Підгрупа 3.2 [10г]
00:00–02:30
09:30–13:00
20:00–24:00

 Підгрупа 4.1 [10г 30хв]
09:30–16:30
20:00–23:30

 Підгрупа 4.2 [13г]
00:00–02:30
09:30–16:30
20:00–23:30

 Підгрупа 5.1 [11г]
02:30–06:00
13:00–20:00
23:30–24:00

Підгрупа 5.2 [12г 30хв]
02:30–06:00
08:00–09:30
13:00–20:00
23:30–24:00

 Підгрупа 6.1 [7г 30хв]
06:00–09:30
13:00–16:30
23:30–24:00

 Підгрупа 6.2 [7г 30хв]
02:30–06:00
13:00–16:30
23:30–24:00

 

