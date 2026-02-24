Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 24 лютого

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Графік:
Підгрупа 1.1 [10г 30хв]
06:00–13:00
16:30–20:00
Підгрупа 1.2 [10г 30хв]
06:00–13:00
16:30–20:00
Підгрупа 2.1 [7г]
06:00–09:30
16:30–20:00
Підгрупа 2.2 [10г 30хв]
06:00–09:30
16:30–23:30
Підгрупа 3.1 [9г 30хв]
00:00–02:30
09:30–13:00
20:00–23:30
Підгрупа 3.2 [10г]
00:00–02:30
09:30–13:00
20:00–24:00
Підгрупа 4.1 [10г 30хв]
09:30–16:30
20:00–23:30
Підгрупа 4.2 [13г]
00:00–02:30
09:30–16:30
20:00–23:30
Підгрупа 5.1 [11г]
02:30–06:00
13:00–20:00
23:30–24:00
Підгрупа 5.2 [12г 30хв]
02:30–06:00
08:00–09:30
13:00–20:00
23:30–24:00
Підгрупа 6.1 [7г 30хв]
06:00–09:30
13:00–16:30
23:30–24:00
Підгрупа 6.2 [7г 30хв]
02:30–06:00
13:00–16:30
23:30–24:00