ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 24 лютого

2026-02-24 09:31

В регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.
    Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

 Група 1.1
06:00 - 11:00 / 15:00 - 19:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 1.2
04:30 - 11:30 / 15:00 - 22:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 2.1
04:30 - 09:00 / 15:00 - 22:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 2.2
04:30 - 11:30 / 15:00 - 22:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 3.1
00:00 - 01:00 / 09:00 - 15:00 / 18:30 - 22:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 3.2
00:00 - 01:00 / 08:00 - 15:00 / 18:30 - 22:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 4.1
00:00 - 01:00 / 08:00 - 12:30 / 18:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
Група 4.2
08:00 - 13:00 / 19:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 5.1
01:00 - 04:30 / 11:30 - 18:30 / 22:00 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 5.2
01:00 - 04:30 / 06:00 - 08:00 / 13:00 - 18:30 / 22:00 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 6.1
01:00 - 04:30 / 11:30 - 15:00 / 22:00 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 6.2
12:30 - 18:30 / 22:00 - 24:00

