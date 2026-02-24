Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.
В столиці ситуація залишається складною, знову будуть діяти тимчасові графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
Група 1: 03:00-07:00, 13:00-18:30
Група 2: 04:00-07:30, 13:30-19:00
Група 3: 05:00-08:30, 14:00-19:30
Група 4: 06:00-09:00, 14:30-20:00
Група 5: 06:00-10:00, 15:30-20:30
Група 6: 07:00-10:30, 16:00-21:00
Група 7: 07:30-13:00, 18:30-22:30
Група 8: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 19:00-23:30
Група 9: 00:00-01:30, 08:30-14:00, 19:30-24:00
Група 10: 00:00-03:00, 09:00-14:30, 20:30-24:00
Група 11: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 21:00-24:00
Група 12: 01:30-05:00, 10:30-16:00, 22:30-24:00
Група 25: 03:00-07:00, 11:30-18:30
Група 26: 04:00-07:30, 12:00-19:00
Група 27: 05:00-08:30, 13:00-19:30
Група 28: 06:00-09:00, 13:30-20:00
Група 29: 06:00-11:30, 15:30-20:30
Група 30: 07:00-12:00, 16:00-21:00
Група 31: 07:30-13:00, 18:30-22:30
Група 32: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 19:00-23:30
Група 33: 00:00-01:30, 08:30-14:00, 19:30-24:00
Група 34: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00
Група 35: 01:00-04:00, 09:30-15:30, 21:00-24:00
Група 36: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 22:30-24:00
Група 39: 07:00-08:30, 14:00-19:30
Група 40: 07:00-09:00, 14:30-20:00
Група 41: 07:00-10:00, 15:30-20:30
Група 42: 07:00-10:30, 16:00-21:00
Група 43: 07:30-13:00, 18:30-22:30
Група 44: 08:00-13:30, 19:00-23:30
Група 45: 08:30-14:00, 19:30-24:00
Група 46: 09:00-14:30, 20:30-24:00
Група 47: 10:00-15:30, 21:00-24:00
Група 48: 10:30-16:00, 22:30-24:00
Група 51: 07:00-08:30, 14:00-19:30
Група 52: 07:00-09:00, 14:30-20:00
Група 53: 07:00-10:00, 15:30-20:30
Група 54: 07:00-10:30, 16:00-21:00
Група 55: 07:30-13:00, 18:30-22:30
Група 56: 08:00-13:30, 19:00-23:30
Група 57: 08:30-14:00, 19:30-24:00
Група 58: 09:00-14:30, 20:30-24:00
Група 59: 10:00-15:30, 21:00-24:00
Група 60: 10:30-16:00, 22:30-24:00