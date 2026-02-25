ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 25 лютого

2026-02-25 10:30

Наразі в регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

1.1 00:30–05:00, 06:00–07:00, 12:00–19:00, 22:30–24:00;

1.2 01:30–05:00, 06:00–08:30, 12:00–15:30, 22:30–24:00;

2.1 00:30–05:00, 12:00–19:00, 22:30–24:00;

2.2 07:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00;

3.1 08:00–12:00, 15:00–19:00;

3.2 05:00–11:00, 15:30–22:30;

4.1 05:00–12:00, 15:30–22:00;

4.2 05:00–09:30, 15:30–22:30;

5.1 08:00–12:00, 19:00–24:00;

5.2 00:00–00:30, 08:30–12:00, 19:00–24:00;

6.1 00:00–00:30, 09:30–15:30, 19:00–22:30;

6.2 00:00–01:30, 08:30–15:30, 19:00–22:30.