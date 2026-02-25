ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 25 лютого

2026-02-25 11:32

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Підгрупа 1.1 [12г]
03:00–06:30
08:00–10:00
13:30–20:00

 Підгрупа 1.2 [10г 30хв]
03:00–06:30
13:30–20:30

 Підгрупа 2.1 [7г]
06:30–10:00
13:30–17:00

 Підгрупа 2.2 [7г]
03:00–06:30
13:30–17:00

 Підгрупа 3.1 [10г 30хв]
06:30–13:30
17:00–20:30

 Підгрупа 3.2 [10г 30хв]
06:30–13:30
17:00–20:30

 Підгрупа 4.1 [10г 30хв]
06:30–10:00
17:00–24:00

Підгрупа 4.2 [7г]
06:30–10:00
17:00–20:30

 Підгрупа 5.1 [7г]
10:00–13:30
20:30–24:00

 Підгрупа 5.2 [10г]
00:00–03:00
10:00–13:30
20:30–24:00

 Підгрупа 6.1 [13г 30хв]
00:00–03:00
10:00–17:00
20:30–24:00

Підгрупа 6.2 [13г 30хв]
00:00–03:00
10:00–17:00
20:30–24:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 25 лютого

2026-02-25 12:29

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 25 лютого

2026-02-25 10:30

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 25 лютого

2026-02-25 09:32

Тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 25 лютого

2026-02-25 08:26

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Латвія передасть Україні повноцінну потужну теплову електростанцію - потрібно лише зібрати

2026-02-25 16:45

Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 25 лютого

2026-02-25 12:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 25 лютого

2026-02-25 11:32

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 25 лютого

2026-02-25 10:30
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Латвія передасть Україні повноцінну потужну теплову електростанцію - потрібно лише зібрати 2026-02-25 16:45
Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 25 лютого 2026-02-25 12:29
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 25 лютого 2026-02-25 11:32
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 25 лютого 2026-02-25 10:30