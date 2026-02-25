Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 25 лютого

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Підгрупа 1.1 [12г]
03:00–06:30
08:00–10:00
13:30–20:00
Підгрупа 1.2 [10г 30хв]
03:00–06:30
13:30–20:30
Підгрупа 2.1 [7г]
06:30–10:00
13:30–17:00
Підгрупа 2.2 [7г]
03:00–06:30
13:30–17:00
Підгрупа 3.1 [10г 30хв]
06:30–13:30
17:00–20:30
Підгрупа 3.2 [10г 30хв]
06:30–13:30
17:00–20:30
Підгрупа 4.1 [10г 30хв]
06:30–10:00
17:00–24:00
Підгрупа 4.2 [7г]
06:30–10:00
17:00–20:30
Підгрупа 5.1 [7г]
10:00–13:30
20:30–24:00
Підгрупа 5.2 [10г]
00:00–03:00
10:00–13:30
20:30–24:00
Підгрупа 6.1 [13г 30хв]
00:00–03:00
10:00–17:00
20:30–24:00
Підгрупа 6.2 [13г 30хв]
00:00–03:00
10:00–17:00
20:30–24:00