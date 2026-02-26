ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 26 лютого

2026-02-26 09:33

Наразі в регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

1.1 00:00–02:00, 09:00–12:30, 19:30–24:00;

1.2 00:00–02:00, 09:00–12:30, 19:30–23:00;

2.1 09:00–16:00, 19:30–23:00;

2.2 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00;

3.1 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00;

3.2 08:00–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00;

4.1 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00;

4.2 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00;

5.1 06:00–09:00, 16:00–23:00;

5.2 05:30–09:00, 16:00–20:00;

6.1 05:30–12:30, 16:00–19:30;

6.2 05:30–12:30, 16:00–19:30.

ПАВЛОГРАД: графіки ЦЕК для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 26 лютого:

1 черга:

00:00 - 02:00;

07:00 - 12:00;

17:00 - 22:00.

2 черга:

02:00 - 07:00;

12:00 - 17:00;

22:00 - 24:00.