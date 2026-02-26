Наразі в регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!
1.1 00:00–02:00, 09:00–12:30, 19:30–24:00;
1.2 00:00–02:00, 09:00–12:30, 19:30–23:00;
2.1 09:00–16:00, 19:30–23:00;
2.2 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00;
3.1 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00;
3.2 08:00–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00;
4.1 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00;
4.2 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00;
5.1 06:00–09:00, 16:00–23:00;
5.2 05:30–09:00, 16:00–20:00;
6.1 05:30–12:30, 16:00–19:30;
6.2 05:30–12:30, 16:00–19:30.
ПАВЛОГРАД: графіки ЦЕК для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 26 лютого:
1 черга:
00:00 - 02:00;
07:00 - 12:00;
17:00 - 22:00.
2 черга:
02:00 - 07:00;
12:00 - 17:00;
22:00 - 24:00.