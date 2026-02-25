ВІЙНА В Україні Латвія передасть Україні повноцінну потужну теплову електростанцію - потрібно лише зібрати

2026-02-25 16:45

Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію. Про це сказала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі, повідомив Укрінформ.

"Латвія робить усе можливе. Ми щойно надали черговий пакет енергетичної підтримки і готуємо ще один, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна", – заявила вона, відповідаючи на запитання про те, що робить її країна, щоб запобігти продовженню війни в Україні ще на рік.

Браже також нагадала про військову підтримку України з боку Латвії.

"Ми щойно оголосили про чергове зобов’язання в рамках PURL саме щодо американської зброї, яка є найефективнішою проти російських ракет", – додала міністр.

Нагадаємо, Україна активно шукає у країнах Східної Європи старі ТЕС та ТЕЦ радянських часів і домовляється про вивезення обладнання, часто цілими блоками. Таким чином створюється резерв обладнання для оперативного відновлення енергетики після атак російських агресорів, адже на виготовлення нового обладнання потрібні місяці.

