Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 25 лютого

Сьогодні графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
Частина споживачів в області та у Київському районі міста залишаються без електропостачання через ворожі атаки.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.
Черга 1.1 відключення
08:00-10:00 (2 год.)
17:00-20:30 (3:30 год.)
️Черга 1.2 відключення
08:00-10:00 (2 год.)
️Черга 2.1 відключення
08:00-10:00 (2 год.)
17:00-20:00 (3 год.)
️Черга 2.2 відключення
17:00-20:00 (3 год.)
️Черга 3.1 відключення
10:00-13:30 (3:30 год.)
️Черга 3.2 відключення
20:30-24:00 (3:30 год.)
️Черга 4.1 відключення
10:00-11:00 (1 год.)
️Черга 4.2 відключення
10:00-13:30 (3:30 год.)
️Черга 5.1 відключення
13:30-17:00 (3:30 год.)
️Черга 5.2 відключення
13:30-17:00 (3:30 год.)
️Черга 6.1 відключень не вказано
️Черга 6.2 відключення
15:00-17:00 (2 год.)