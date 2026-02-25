ВІЙНА В Україні Одеса та Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 25 лютого

2026-02-25 12:29

Сьогодні графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. 

   Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Частина споживачів в області та у Київському районі міста залишаються без електропостачання через ворожі атаки.

   Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

    Наразі в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. 

Черга 1.1 відключення
08:00-10:00 (2 год.)
17:00-20:30 (3:30 год.)

️Черга 1.2 відключення
08:00-10:00 (2 год.)

️Черга 2.1 відключення
08:00-10:00 (2 год.)
17:00-20:00 (3 год.)

️Черга 2.2 відключення
17:00-20:00 (3 год.)

️Черга 3.1 відключення
10:00-13:30 (3:30 год.)

️Черга 3.2 відключення
20:30-24:00 (3:30 год.)

️Черга 4.1 відключення
10:00-11:00 (1 год.)

️Черга 4.2 відключення
10:00-13:30 (3:30 год.)

️Черга 5.1 відключення
13:30-17:00 (3:30 год.)

️Черга 5.2 відключення
13:30-17:00 (3:30 год.)

️Черга 6.1 відключень не вказано

️Черга 6.2 відключення
15:00-17:00 (2 год.)

