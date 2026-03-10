ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 10 березня

2026-03-10 09:28

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в Україні будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Черга 1.1

18:30-22:00

Черга 1.2

08:00-11:30

18:30-22:00

Черга 2.2

08:00-11:30

18:30-22:00

Черга 3.1

22:00-24:00

Черга 4.1

11:30-15:00

Черга 4.2

11:30-15:00

Черга 5.2

15:00-18:30

Черга 6.1

15:00-18:30

Черга 6.2

15:00-18:30