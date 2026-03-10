В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в Україні будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
Черга 1.1
18:30-22:00
Черга 1.2
08:00-11:30
18:30-22:00
Черга 2.2
08:00-11:30
18:30-22:00
Черга 3.1
22:00-24:00
Черга 4.1
11:30-15:00
Черга 4.2
11:30-15:00
Черга 5.2
15:00-18:30
Черга 6.1
15:00-18:30
Черга 6.2
15:00-18:30