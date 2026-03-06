ВІЙНА В Україні Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни

2026-03-06 13:34

▪️Посилення обмежень для ухилянтів. З березня військовозобов’язаних очікують зміни в межах анонсованої реформи мобілізації.

▪️Військовий збір 5% можуть залишити назавжди.

▪️Ціни на продукти будуть зростати.

▪️Прогнозують значне зростання цін на бензин і дизельне паливо в Україні.

▪️Оператори підвищать тарифи на звʼязок. Vodafone — у середньому подорожчання від 45 до 80 грн. Kyivstar — від 50 до 90 грн на місяць.

▪️Пенсії в Україні з 1 березня планують підвищити на 12,1%.

▪️Банкноти 1, 2, 5, 10 гривень замінять монетами.

▪️Виплати Нацкешбеку підвищать. Програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Одещині чоловік півтора роки приховував смерть матері, щоб уникати мобілізації

2026-03-06 12:28

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

2026-02-09 13:35

Укрзалізниця запровадить динамічні ціни на білети

2026-02-07 13:34

Світові ціни на золото вперше в історії перевищили позначку у 5000 доларів за унцію

2026-01-27 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

фото Обмін полонених: ще 300 українських захисників повернулися додому

2026-03-06 14:42

Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни

2026-03-06 13:34

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 11:33

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 березня

2026-03-06 10:31
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

фото Обмін полонених: ще 300 українських захисників повернулися додому 2026-03-06 14:42
Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни 2026-03-06 13:34
Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 6 березня 2026-03-06 11:33
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 березня 2026-03-06 10:31