ВІЙНА В Україні Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни

2026-03-06 13:34

▪️Посилення обмежень для ухилянтів. З березня військовозобов’язаних очікують зміни в межах анонсованої реформи мобілізації.

▪️Військовий збір 5% можуть залишити назавжди.

▪️Ціни на продукти будуть зростати.

▪️Прогнозують значне зростання цін на бензин і дизельне паливо в Україні.

▪️Оператори підвищать тарифи на звʼязок. Vodafone — у середньому подорожчання від 45 до 80 грн. Kyivstar — від 50 до 90 грн на місяць.

▪️Пенсії в Україні з 1 березня планують підвищити на 12,1%.

▪️Банкноти 1, 2, 5, 10 гривень замінять монетами.

▪️Виплати Нацкешбеку підвищать. Програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів.