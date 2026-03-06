ВІЙНА В Україні Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 11:33

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки. 

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Група 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 2: 11:00-14:30
Група 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 4: 12:30-16:00
Група 5: 14:00-17:30
Група 6: 14:30-18:00
Група 7: 15:30-19:30
Група 8: 16:00-20:00
Група 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 11: 08:00-12:00
Група 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 14: 11:00-14:30
Група 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 16: 12:30-16:00
Група 17: 14:00-17:30
Група 18: 14:30-18:00
Група 19: 15:30-19:30
Група 20: 16:00-20:00
Група 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 23: 08:00-12:00
Група 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 26: 11:00-14:30
Група 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 28: 12:30-16:00
Група 29: 14:30-17:30
Група 30: 14:30-18:00
Група 31: 15:30-19:30
Група 32: 16:00-20:00
Група 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 35: 08:00-12:00
Група 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00
Група 38: 11:00-15:30
Група 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00
Група 40: 12:00-17:00
Група 41: 13:00-17:30
Група 42: 14:00-18:00
Група 43: 15:30-19:30
Група 44: 16:00-20:00
Група 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30
Група 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 47: 08:00-12:00
Група 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00
Група 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 50: 11:00-14:30
Група 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 52: 12:30-16:00
Група 53: 14:00-17:30
Група 54: 14:30-18:00
Група 55: 15:30-19:30
Група 56: 16:00-20:00
Група 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 59: 08:00-12:00
Група 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00

 

Обмін полонених: ще 300 українських захисників повернулися додому

2026-03-06 14:42

2026-03-06 14:42

Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни

2026-03-06 13:34

2026-03-06 13:34

