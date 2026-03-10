ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 10 березня

2026-03-10 10:31

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Наразі в багатьох областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла. Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Графік:

Підгрупа 1.1 ( не заплановано)

Підгрупа 1.2 ( не заплановано)

Підгрупа 2.1 [3г]

17:00–20:00

Підгрупа 2.2 [3г]

17:00–20:00

Підгрупа 3.1 ( не заплановано)

Підгрупа 3.2 ( не заплановано)

Підгрупа 4.1 [2г]

20:00–22:00

Підгрупа 4.2 [2г]

20:00–22:00

Підгрупа 5.1 ( не заплановано)

Підгрупа 5.2 ( не заплановано)

Підгрупа 6.1 ( не заплановано)

Підгрупа 6.2 (не заплановано)