Політика Україна пропонує партнерам свій технологічний досвід протидії шахедам - уроки, засвоєні під безперервним вогнем

2026-03-06 16:46

Україна має винятковий бойовий досвід перехоплення іранських дронів-камікадзе та готова ділитися ним із партнерами для зміцнення спільної безпеки. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі виданню New York Post.

“Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають шахеди, і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення”, - зазначив він.

За його словами, ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію - від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", - додав Скібіцький.

На початкових етапах росія запускала близько 30 дронів на місяць, але тепер їхня кількість обчислюється сотнями. У липні 2025 року рф використала рекордні 802 БПЛА за одну добу, зауважив посадовець.

Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс - уроки, засвоєні під безперервним вогнем, підкреслив Скібіцький.

"Ми не кажемо, що збираємося брати участь [у місіях за кордоном] на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", - підсумував представник ГУР.