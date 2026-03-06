ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 березня

2026-03-06 10:31

Сьогодні ситуація дещо покращилась, однак черги погодинних відключень ще будуть діяти.

Попереджаємо, що повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Протягом доби графік може змінюватися!

 Графік 

1.1: 15:00 – 20:00;

1.2: 15:00 – 20:00;

2.1: 10:30 – 15:30;

2.2: 13:30 – 15:30;

3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00;

3.2: 07:30 – 11:00;

4.1: 13:30 – 15:30;

5.1: 15:00 – 20:00;

5.2: 07:30 – 11:00;

6.2: 19:30 – 24:00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 11:33

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 6 березня

2026-03-06 09:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 08:25

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 5 березня

2026-03-05 11:34

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

фото Обмін полонених: ще 300 українських захисників повернулися додому

2026-03-06 14:42

Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни

2026-03-06 13:34

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 11:33

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 березня

2026-03-06 10:31
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

фото Обмін полонених: ще 300 українських захисників повернулися додому 2026-03-06 14:42
Мобілізація, пенсії та ціни: які саме зміни чекають українців цієї весни 2026-03-06 13:34
Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 6 березня 2026-03-06 11:33
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 березня 2026-03-06 10:31