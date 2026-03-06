Життя На Одещині чоловік півтора роки приховував смерть матері, щоб уникати мобілізації

2026-03-06 12:28

Приховав смерть матері, щоб отримувати її пенсію та уникати мобілізації: поліція викрила 48-річного жителя Білгорода-Дністровського на Одещині.

У червні 2024 року після смерті матері син навмисно приховав цей факт від держорганів.

Він не повідомив до РАЦСу та управління ПФУ для зупинення нарахування пенсії померлій, натомість продовжував користуватися її банківською карткою.

Майже за півтора року – з червня 2024-го по жовтень 2025-го – йому вдалося незаконно отримати понад 72 000 гривень пенсійних виплат.

Паралельно чоловік ухилявся від призову на військову службу, продовжуючи регулярно подавати до ТЦК та СП документи про догляд за матір’ю з інвалідністю. На цій підставі йому неодноразово продовжували відстрочку від мобілізації.

Чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.