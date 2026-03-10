ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 березня

2026-03-10 11:33

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00

2.1: 07:30 – 09:30

2.2: 13:30 – 18:30

3.1: 18:00 – 22:30

3.2: 18:00 – 22:30

4.1: 13:30 – 18:30

4.2: 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00

6.1: 14:30 – 18:30

6.2: 07:30 – 09:30

Зміни у графіку на сьогодні:

1.1: 18:00 – 23:00

2.2: 17:30 – 18:30

3.1: 18:00 – 22:30

3.2: 18:00 – 22:30

4.1: 17:30 – 18:30

4.2: 22:30 – 24:00

6.1: 17:30 – 18:30

6.2: 07:30 – 08:00