ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 березня

2026-03-10 11:33

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 18:00 – 23:00
1.2: 09:00 – 14:00
2.1: 07:30 – 09:30
2.2: 13:30 – 18:30
3.1: 18:00 – 22:30
3.2: 18:00 – 22:30
4.1: 13:30 – 18:30
4.2: 22:30 – 24:00
5.1: 09:00 – 14:00
6.1: 14:30 – 18:30
6.2: 07:30 – 09:30

Зміни у графіку на сьогодні:

1.1: 18:00 – 23:00
2.2: 17:30 – 18:30
3.1: 18:00 – 22:30
3.2: 18:00 – 22:30
4.1: 17:30 – 18:30
4.2: 22:30 – 24:00
6.1: 17:30 – 18:30
6.2: 07:30 – 08:00

